Магадан, Магаданская область, , 07:45 — REGNUM

В дни празднования 90-летнего юбилея Магадана в городе прошло немало ярких и увлекательных мероприятий. Заключительным аккордом в череде подарков 12 июля стало поздравление от президента РФ Владимира Путина и передача от российского правительства губернатору области сертификата на 500 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вручая сертификат на 500 млн рублей, которые пойдут на пополнение парка специализированной техники, главе Колымы Сергею Носову, зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев сказал, что Магадан для него — особый город:

«Я в Магадане окончил школу, годы юности здесь прожил. Когда мы увидели юбилейные даты города, договорились провести праздничные мероприятия, это решение поддержало правительство РФ. Все федеральные органы власти участвовали в этой работе. Я вспоминаю 70-е годы, когда Крайний Север был во внимании государства, тогда выделяли деньги, оказывали поддержку, всё делали для того, чтобы сюда ехала молодежь. Надо всё это возродить, Север этого заслуживает, тем более, люди, которые здесь проживают. А главное, это большой потенциал для развития всей страны. Надеюсь, что губернатор все эти планы реализует, а мы будет помогать».

Также Алексей Гордеев зачитал поздравление от президента РФ Владимира Путина, в котором говорится о возможностях, потенциале и твёрдом характере магаданцев. Магадан, город, в котором переплелись сложные исторические пути развития страны:

«Ещё в двадцатых годах XX столетия для изучения богатых природных ресурсов колымского края были начаты изыскания на побережье Охотского моря. Вслед за исследовательскими экспедициями на берег бухты Нагаева высадились рабочие, строители, геологи и горняки, военные и гражданские специалисты. Наперекор суровой северной природе они основали новый город, буквально с нуля возвели жилые дома, школы, больницы, морской порт, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Сегодня Магадан — один из экономически важных культурных, научных, образовательных центров российского Дальнего Востока и Крайнего Севера. Город с особым, твёрдым характером, широким спектром возможностей для повышения своей инвестиционной привлекательности, эффективного развития межрегиональных и международных связей. Важно, чтобы этот весомый потенциал, уникальное геополитическое расположение города работали в интересах всего Дальнего Востока, Крайнего Севера на улучшение качества их жизни».

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 и 12 июля в Магаданской области с рабочей поездкой были министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев и депутаты Государственной Думы. Гости побывали на основных предприятиях, осмотрели стройки и обсудили проблемные вопросы региона с руководителями.