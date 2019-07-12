Дар-эс-Салам, Танзания, , 07:15 — REGNUM

Благодаря усиленным мерам по борьбе с браконьерством в Танзании вновь растут популяции слонов и носорогов, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента страны Джона Магуфули.

По информации агентства, правительство страны пытается ликвидировать преступные браконьерские группировки.

«В результате работы специальной целевой группы, созданной в 2016 году для борьбы с браконьерством в дикой природе, популяция слонов увеличилась с 43 330 в 2014 году до более чем 60 000 в настоящее время», — заявили в пресс-службе президента.

Reuters добавляет, что популяция носорогов увеличилась с 14 особей в 2015 году до 167 в настоящее время.

Февральский приговор Ян Фэнлань, гражданке Китая по прозвищу «Королева слоновой кости», к 15 годам тюремного заключения за контрабанду сотен слоновых бивней, эксперты называют крупным прорывом.

Ее обвинили в том, что она управляла одной из крупнейших в Африке сетей для контрабанды слоновой кости, ответственной за контрабанду бивней на сумму 2,5 млн долларов, для чего понадобилось 400 слонов.

Незаконная торговля подпитывается спросом из Китая и Восточной Азии, где слоновая кость используется для изготовления украшений и украшений.