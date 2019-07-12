Челябинск, , 07:07 — REGNUM

В Челябинске областной суд ограничил срок ознакомления владельца компании «Речелстрой» и депутата городской думы Андрея Пязока с уголовным делом. Ознакомиться с материалами он должен до 14 августа, сообщили журналистам в суде.

Ранее адвокат депутата просил районный суд продлить срок ознакомления. Но был получен отказ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по уголовному делу проходят Андрей Пязок и бывший гендиректор компании «Речелстрой» Сергей Вигельман. Следствие считает. что в 2016—2017 годах они направили более 163 млн рублей, полученных от граждан, на цели, которые не имели отношения к строительству жилья в жилом районе Чурилово Лэйк Сити.

В итоге пострадавшими были признаны 1360 человек. По данным на ноябрь 2018 года, не достроенными оставались восемь домов, а без жилья были порядка 800 человек. При этом Андрей Пязок возместил пострадавшим 172 млн рублей.

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