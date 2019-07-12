Нижний Новгород, , 06:30 — REGNUM

Нижегородские градозащитники бьют тревогу вокруг застройки территории, расположенной поблизости от объекта культурного наследия «Дома, где в 1941—1980 гг. жил инженер-кораблестроитель Алексеев Ростислав Евгеньевич» — разработчик первых судов на подводных крыльях. Горожане опасаются повреждения дома-памятника знаменитого соотечественника, подобного мнения придерживается и управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, которое потребовало от застройщика смежного участка «разработать раздел об обеспечение сохранности объекта культурного наследия». В официальном предостережении за подписью и.о. главы ведомства Игоря Петрова от июня 2019 года, обнародованном градозащитницей Олесей Филатовой, отмечается, что «проведение работ по строительству многоквартирного жилого дома влечет угрозу повреждения, причинения вреда, разрушения, уничтожения объекта культурного наследия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Ростислав Алексеев — человек-легенда не только в Нижнем Новгороде. Создатель судов на подводных крыльях, экранопланов участвовал в разработке первого в мире десантного корабля-экранолёта, который в ноябре 1979 года был принят как боевая единица в состав ВМФ.

Опасения горожан за судьбу дома-памятника звучат не в первый раз. В 2014 году жители города обратились в СМИ со словами, что «дому создателя экранопланов Ростислава Алексеева угрожают сносом». В комментариях «АиФ» дочь Алексеева — Татьяна рассказала, что соседнему дому, стоящему рядом, присвоили литеру, хотя «всю жизнь жили одним домом»:

"Но совсем недавно зданию, стоящему во дворе, зачем-то присвоили литеру «б», а землю выставили на аукцион. На каком основании всё это происходит, нам не говорят. Деревянный дом 45а идёт под снос, а судьба нашего дома неизвестна. Можно предположить, что будет: если в ближайшее время не снесут, во время стройки дом просто сползёт вниз в овраг».

Позднее выяснилось, что по итогам аукциона на развитие застроенной территории на улице Ульянова между мэрией и ООО «Дом на Провиантской» 23 января 2014 года заключён договор. Разрешение на строительство компания получила 13 июня 2018 года, оно было выдано министерством строительства области.

Из предостережения управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 4 июня 2019 года следует, что до разработки раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия и с момент получения предостережения «любые работы, связанные с подготовкой и строительством многоквартирного жилого дома по проекту «Жилого дома с помещениями общественного назначения в цокольном этаже и подземной автостоянкой №2 (по генплану)» приостановить». Пока не будут предоставлен требуемый документ.

На своей странице в соцсетях 11 июля 2019 года градозащитник Олеся Филатова написала, что на стройплощадке идут работы, приложив видеосъемки. Хотя в ответе администрации города, датированном 20 июня 2019 года, данном дочери Ростислава Алексеева, обнародованном Филатовой, прямо говорится, что 11 июня на совещании директор ООО заверил «о приостановлении строительства объекта до снятия замечаний инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области, управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области и МУП «Горкомэкологии Нижнего Новгорода».

»Дом Алексеева. Ульянова, 45а. СМИ, обратите внимание!» — пишет на своей странице другой градозащитник Анна Давыдова, отметив, что «на стройке сегодня начали монтировать сваи».

Так, кто же и что строит на участке, где, по заверениям руководства застройщика, все приостановлено?

Для справки: По данным ЕГРЮЛ, ООО «Дом на Провиантской» учреждено 7 ноября 2012 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владельцы — директор Роман Овсепян и ООО «Гранд». Доли собственников находятся в залоге до 21 февраля 2026 года у ПАО «Сбербанк» по кредитному договору от 22 мая 2019 года. ООО «Гранд» создано во Фрязино (Московская область) и принадлежит Григору Агекяну, имеющему обширные бизнес-интересы во Фрязино. За Агекяном числятся доли в 24 действующих юрлицах, многие из которых строительной направленности. Роман Овсепян также является соучредителем семи юрлиц как во Фрязино, так и в Ивановской области. В последней ему принадлежит доля в производственном кооперативе «Универмаг Юбилейный» (Кинешма).