Екатеринбург, , 06:29 — REGNUM

В Екатеринбурге несколько человек стали жертвами обмана со стороны одной из местных жительниц. Пять обращений поступило в городской комитет по жилищной политике, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

По словам граждан, женщина 1985 года рождения представлялась им бывшей сотрудницей мэрии. Предположительно, в течение последних двух с лишним лет. она втиралась к ним в доверие и предлагала пролоббировать за взятку постановку их в очередь для получения муниципального жилья. При этом категории получателей она называла разные: от «малоимущих» до «молодой семьи». С каждой семьи женщина запрашивала 200−400 тыс. рублей, в дальнейшем для «ускорения» рассмотрения запрашивая другие суммы.

В качестве жертв женщина выбирала семьи, которые остро нуждаются в улучшении жилищных условий. А затем она приводила их в мэрию к кабинетам комитета по жилищной политике и там разыгрывала спектакль. Она называла гражданам фамилии муниципальных служащих, которые якобы в доле и кому предназначаются взятки. При этом общаться своим жертвам с ними напрямую она запрещала, утверждая, что верят только ей.

Чтобы найти деньги на «взятки», некоторые граждане набрали кредитов. Мэрия Екатеринбурга передала все заявления пострадавших в прокуратуру и Следственный комитет.