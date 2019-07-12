Екатеринбург, , 06:02 — REGNUM

В Свердловской области лишь пять мест отдыха людей возле воды признаны безопасными. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Среди них три частных пляжа в Первоуральском городском округе, а также по одному пляжу в Сысертском городском округе и в Новоуральске. Их отличает то, что дно проверено водолазами, ограждена зона купания, а также имеются спасательный и медицинский посты, телефонная связь и средства, необходимые для спасения человека.

По данным МЧС, с мая 2019 года в воде уже погибли 17 человек. Из них пятеро детей. Чтобы избежать трагедий, спасатели советуют купаться в проверенных местах. Если таких поблизости нет, то нужно выбирать место, где песчаное дно и постепенный уклон, а в воду заходить осторожно.