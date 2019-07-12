Москва, , 03:43 — REGNUM

Причиной давней обиды композитора Игоря Крутого на Лайму Вайкуле стало создание ею нового проекта. Об этом певица рассказала в YouTube-шоу «А поговорить?».

«Игорь злится на меня за то, что я сделала фестиваль. Он несправедливо на меня «катит», обижается», — заявила Вайкуле.

Речь идёт о новом шоу «Лайма Рандеву», которое она организовала после прекращения «Новой волны» в городе Юрмала (Латвия). По её словам, инициатива принадлежит администрации Юрмалы, а она сама как патриот Юрмалы, не могла отказаться.

Напомним, конкурс «Новая волна» в Юрмале ежегодно проходил с 2002 по 2014 год. С 2015 года «Новая волна» проходит в Сочи.

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