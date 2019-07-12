Аннотация
В своём фотопроекте Ксения Рябова рассказывает о путешествии в Австралию как об отголосках прошлой колонизации в условиях нынешней независимости
Ксения Рябова,
12 июля 2019, 16:36 — REGNUM
Когда первобытное общество Австралии стало колониальным, на другом конце земного шара начала строится Европа. Однако в течение почти полутора веков цивилизация продолжает развивать свою самобытность.
Река водопада Gully
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Дизайн-исследование Frame Melbourne на улицах города
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Видовая площадка возле Голубого озера
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Карстовая воронка Umpherston в Mount Gambier
Ксения Рябова © ИА REGNUM
До сих пор австралийцы стараются одинаково ценить культуру своих предков и традиции Великобритании, а свои ошибки переплавляют в трогательные арт-объекты: истребление редких птиц — в Аллею забытых песен, а теракт на одной из главных улиц — в Площадь цветов.
Остановка в районе The Rocks
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Аллея забытых песен
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Фитнес-клуб Bondi Icebergs
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Набережная пляжа Coogee Beach
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Пляж Bondi
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Одна из 67 инсталляций художницы Tracey Emin «Расстояние к твоему сердцу», встречающихся по всей Австралии
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Скалы The Grotto на Great Ocean Road
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Bay of Islands
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Здесь нет собственной идентичности в архитектуре, это смесь старинной и современной Европы — однако особенности Австралии следует замечать в деталях. Жители настолько заботятся о своей стране, что сами для себя научились выращивать и производить всё необходимое: от продуктов питания до крупной промышленности. Сколько бы ни было людей вокруг, даже в городе-миллионнике, совершенно не чувствуется бешеный ритм мегаполиса, всё без спешки, в своём темпе развивается и пульсирует жизнью.
Вертолёт, пролетающий над Мельбурном
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Мемориальный мост Sandridge
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Стрит-арт в центральном бизнес-районе (CBD) Мельбурна
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Мурал из мозайки художницы Мирки Моры на улице Flinders
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Переход в Национальной галерее Виктории
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Подземный бар Palmer&Co
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Бар с атмосферой рока 80-х Frankie’s Pizza
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Терраса спортивного стадиона Adelaide Oval
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Начало игры в крикет между командой The Adelaide Strikers с Sydney Thunder
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Ликование стадиона «Аделаиды» в пользу их команды
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Вино Bird in Hand
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Винодельня Bird in Hand
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Винный магазин и главный офис Whistle Post Wines
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Rymill Coonawara
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Винодельня Bird in Hand
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Парк Cleland Wildlife
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Ферма на юге Австралии в городе Harrogate
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Кактусы возле Голубого озера
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Из Сиднея я полетела в Аделаиду на юг и затем на машине отправилась на восток, в Мельбурн. Меня удивляло, что несмотря на то, что все австралийцы понимают: «Наша страна не родная», — всё равно стараются проявлять уважение к окружающему пространству. Даже в шумных мегаполисах можно наблюдать симбиоз с природой: помимо вездесущего океана и лесных диких парков, на трассах повсюду знаки: «Осторожно, кенгуру»; как только ты заходишь в лес — над тобой пролетает стая попугаев, а на дереве лениво спит коала. Некоторые люди живут на пустынной ферме, а их ближайшие соседи — в двух километрах от них, природа, действительно, существует наравне с городом.
Вид на мост Harbour
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Набережная Circular
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Круизный лайнер на набережной Circular
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Ботанические сады Royal
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Дети на пароме от набережной Circular до района Manly
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Пирс Manly Wharf
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Пирс на верфи Manly
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Карстовая воронка Umpherston в Mount Gambier
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Пляж на Great Ocean Road
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Второй этаж в Национальной галерее Виктории
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Рынок Королевы Виктории
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Набережная района Southbank
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Стрит-арт в CBD
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Кафедральный собор St Paul’s
Ксения Рябова © ИА REGNUM
Дорога возле реки Yarra
Ксения Рябова © ИА REGNUM
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