12 июля 2019 | Время чтения 1 мин

В своём фотопроекте Ксения Рябова рассказывает о путешествии в Австралию как об отголосках прошлой колонизации в условиях нынешней независимости

Ксения Рябова, , 16:36 — REGNUM

Когда первобытное общество Австралии стало колониальным, на другом конце земного шара начала строится Европа. Однако в течение почти полутора веков цивилизация продолжает развивать свою самобытность.

Река водопада Gully Ксения Рябова © ИА REGNUM

Дизайн-исследование Frame Melbourne на улицах города Ксения Рябова © ИА REGNUM

Видовая площадка возле Голубого озера Ксения Рябова © ИА REGNUM Карстовая воронка Umpherston в Mount Gambier Ксения Рябова © ИА REGNUM

До сих пор австралийцы стараются одинаково ценить культуру своих предков и традиции Великобритании, а свои ошибки переплавляют в трогательные арт-объекты: истребление редких птиц — в Аллею забытых песен, а теракт на одной из главных улиц — в Площадь цветов.

Остановка в районе The Rocks Ксения Рябова © ИА REGNUM Аллея забытых песен Ксения Рябова © ИА REGNUM

Фитнес-клуб Bondi Icebergs Ксения Рябова © ИА REGNUM Набережная пляжа Coogee Beach Ксения Рябова © ИА REGNUM

Пляж Bondi Ксения Рябова © ИА REGNUM Одна из 67 инсталляций художницы Tracey Emin «Расстояние к твоему сердцу», встречающихся по всей Австралии Ксения Рябова © ИА REGNUM

Скалы The Grotto на Great Ocean Road Ксения Рябова © ИА REGNUM Bay of Islands Ксения Рябова © ИА REGNUM

Здесь нет собственной идентичности в архитектуре, это смесь старинной и современной Европы — однако особенности Австралии следует замечать в деталях. Жители настолько заботятся о своей стране, что сами для себя научились выращивать и производить всё необходимое: от продуктов питания до крупной промышленности. Сколько бы ни было людей вокруг, даже в городе-миллионнике, совершенно не чувствуется бешеный ритм мегаполиса, всё без спешки, в своём темпе развивается и пульсирует жизнью.

Вертолёт, пролетающий над Мельбурном Ксения Рябова © ИА REGNUM Мемориальный мост Sandridge Ксения Рябова © ИА REGNUM Стрит-арт в центральном бизнес-районе (CBD) Мельбурна Ксения Рябова © ИА REGNUM Мурал из мозайки художницы Мирки Моры на улице Flinders Ксения Рябова © ИА REGNUM Переход в Национальной галерее Виктории Ксения Рябова © ИА REGNUM

Подземный бар Palmer&Co Ксения Рябова © ИА REGNUM Бар с атмосферой рока 80-х Frankie’s Pizza Ксения Рябова © ИА REGNUM Терраса спортивного стадиона Adelaide Oval Ксения Рябова © ИА REGNUM Начало игры в крикет между командой The Adelaide Strikers с Sydney Thunder Ксения Рябова © ИА REGNUM Ликование стадиона «Аделаиды» в пользу их команды Ксения Рябова © ИА REGNUM

Вино Bird in Hand Ксения Рябова © ИА REGNUM Винодельня Bird in Hand Ксения Рябова © ИА REGNUM Винный магазин и главный офис Whistle Post Wines Ксения Рябова © ИА REGNUM Rymill Coonawara Ксения Рябова © ИА REGNUM

Винодельня Bird in Hand Ксения Рябова © ИА REGNUM Парк Cleland Wildlife Ксения Рябова © ИА REGNUM Ферма на юге Австралии в городе Harrogate Ксения Рябова © ИА REGNUM Кактусы возле Голубого озера Ксения Рябова © ИА REGNUM

Из Сиднея я полетела в Аделаиду на юг и затем на машине отправилась на восток, в Мельбурн. Меня удивляло, что несмотря на то, что все австралийцы понимают: «Наша страна не родная», — всё равно стараются проявлять уважение к окружающему пространству. Даже в шумных мегаполисах можно наблюдать симбиоз с природой: помимо вездесущего океана и лесных диких парков, на трассах повсюду знаки: «Осторожно, кенгуру»; как только ты заходишь в лес — над тобой пролетает стая попугаев, а на дереве лениво спит коала. Некоторые люди живут на пустынной ферме, а их ближайшие соседи — в двух километрах от них, природа, действительно, существует наравне с городом.

Вид на мост Harbour Ксения Рябова © ИА REGNUM Набережная Circular Ксения Рябова © ИА REGNUM Круизный лайнер на набережной Circular Ксения Рябова © ИА REGNUM

Ботанические сады Royal Ксения Рябова © ИА REGNUM

Дети на пароме от набережной Circular до района Manly Ксения Рябова © ИА REGNUM Пирс Manly Wharf Ксения Рябова © ИА REGNUM Пирс на верфи Manly Ксения Рябова © ИА REGNUM

Карстовая воронка Umpherston в Mount Gambier Ксения Рябова © ИА REGNUM Пляж на Great Ocean Road Ксения Рябова © ИА REGNUM

Второй этаж в Национальной галерее Виктории Ксения Рябова © ИА REGNUM

Рынок Королевы Виктории Ксения Рябова © ИА REGNUM Набережная района Southbank Ксения Рябова © ИА REGNUM Стрит-арт в CBD Ксения Рябова © ИА REGNUM Кафедральный собор St Paul’s Ксения Рябова © ИА REGNUM Дорога возле реки Yarra Ксения Рябова © ИА REGNUM

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