Москва, , 03:08 — REGNUM

Законопроект «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» одобрен на заседании российского правительства, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Нововведение нацелено «на индивидуализацию тарифов ОСАГО для конкретного страхователя и создает условия для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам».

Отмечается, что законопроект скоро поступит на рассмотрение в Госдуму.

Минфин РФ отмечает, что сейчас отнюдь не во всей случаях тарифообразование в ОСАГО соответствует требованию справедливой стоимости страховой услуги для потребителя. Также оно в существующем виде не даёт устанавливать цену полиса с учётом индивидуальных особенностей каждого страхователя.

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