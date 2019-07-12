Дубай, ОАЭ, , 02:22 — REGNUM

Бесплатная 30-дневная лицензия на алкоголь для туристов из других стран введена в Дубае (ОАЭ), пишет Khaleej Times.

Алкоголь (cc) Nik Frey (niksan)

Туристы теперь смогут приобретать алкоголь легально в течение этого времени, но при условии, что они — не мусульмане и уже достигли возраста в 21 год. Таким образом власти Дубая решили предотвратить нарушения законодательства, касающегося употребления алкоголя.

Напомним, до этого нововведения разрешение на приобретение и употребления спиртного в Дубае выдавалось лишь тем туристам, кто получил разрешение на постоянное жительство сроком на два года.

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