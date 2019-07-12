Вашингтон, , 01:48 — REGNUM

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная виновной в лесных пожарах в Калифорнии 2018 года, оказавшихся крупнейшими за историю штата, не заменяла старые опоры линий электропередач (ЛЭП), сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, еще до пожара компания знала о необходимости полной замены 49 опор ЛЭП. В частности, компания была осведомлена о том, что некоторые участки ЛЭП достигли завершения срока эксплуатации. Отмечается, что возраст самых старых опор линий электропередач достигал 108 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае пожарная служба американского штата Калифорния признала виновником лесного пожара компанию Pacific Gas and Electric. Компания по согласованию с пожарной службой выплатит штраф в размере $1 млрд. Часть этих средств пойдет на возмещение ущерба, нанесенного штату лесными пожарами 2015 и 2017 годов.

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