Москва, , 23:55 — REGNUM

После ареста семерых сотрудников Федеральной службы безопасности в рамках уголовного дела о разбое на Северном Кавказе, ещё восемь сотрудников ФСБ скрылись от органов правопорядка. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на свои источники.

По данным издания в уголовном деле о разбое на Северном Кавказе 15 фигурантов. Арестованы были только семь — остальные скрылись на Северном Кавказе.

По неподтверждённым данным все фигуранты могли быть офицерами спецподразделения ФСБ «Альфа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в Москве были задержаны сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также отдела «К» ФСБ России.

Кроме того, два дня назад были задержаны два сотрудника ФСБ, по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Пятеро сотрудников ФСБ были отправлены в СИЗО, двое — под домашний арест.