Челябинск, , 20:16 — REGNUM

В Челябинской области граждане не стремятся быть присяжными заседателями. Об этом журналистам заявил председатель облсуда Вячеслав Малашковец, пишет Накануне.Ru.

Всего в регионе с участием присяжных уже рассмотрели два дела. Ещё четыре процесса продолжаются. При этом на примере одного из судов Малашковец отметил, что граждане неохотно идут в присяжные. Приглашения были направлены 570 челябинцам, а отозвался из них лишь 31.

«На стадии формирования списков очень многие отказываются просто от того, чтобы их в списки включали, поэтому проблемы очень большие», — сказал председатель облсуда.

При этом, по его словам, в летний период отобрать присяжных оказывается ещё сложнее. Он отмечает, что быть присяжным интересно и безопасно, и просит приходить по повесткам.