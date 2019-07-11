Белгород, , 20:07 — REGNUM

Четверо белгородских выпускников сдали на «отлично» два экзамена, набрав 200 баллов, ещё 57 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов. В департаменте образования Белгородской области 11 июля рассказали, как прошёл основной период сдачи единого государственного экзамена в регионе.

Лучшие результаты показали два одиннадцатиклассника из школ №45 и №48 областного центра, школьница из средней школы № 3 Нового Оскола и выпускница из школы № 20 с углублённым изучением отдельных предметов из Старого Оскола. Помимо основного русского языка выпускники отлично справились с заданиями по биологии, химии, истории и литературе. В этом году число выпускников, набравших 100 баллов, выросло: если в 2018 году максимальное количество баллов за один предмет получил 31 человек, то в 2019-м — уже 57.

«100 баллов — это вершина, к которой стремятся многие, но покоряется она только тем, кто готовится к экзаменам серьёзно, системно и изо дня в день», — отметил первый заместитель начальника департамента — начальник управления организационной деятельности департамента образования Белгородской области Николай Рухленко.

В целом, в основном периоде ЕГЭ-2019 в Белгородской области приняли участие 6 тыс. 623 человека. Чаще всего выпускники выбирали обществознание, физику, биологию, историю, химию, информатику и ИКТ.