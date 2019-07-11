Москва, , 20:02 — REGNUM

Законопроект, продлевающий на пять лет возможность службы в полиции, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Поправками, предложенными правительством РФ, увеличивается с 60 до 65 лет предельный возраст пребывания на службе в ОВД для имеющих специальное звание генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-лейтенанта юстиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы или генерал-майора юстиции.

Также с 55 до 60 лет увеличивается предельный возраст службы для полковников. Для майоров и подполковников устанавливается возрастная планка в 55 лет.

Кроме того, поступить на службу в ОВД для замещения должностей рядового и младшего начальствующего состава можно будет до 35 лет, должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава — до 40 лет.

Кроме того, Госдума намерена обсудить в первом чтении законопроект, наделяющий сотрудников полиции правом выносить предостережения.