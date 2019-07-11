Волгоград, , 17:26 — REGNUM

Родственники погибшей в 2018 году беременной женщины из Волгограда обратились с жалобой к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Как сообщила пресс-служба СК РФ, их не устраивает ход расследования, до сих пор не выявившего виновных.

Беременная женщина после ухудшения состояния вызвала скорую помощь, а позже была доставлена в роддом, где и скончалась. Выяснилось, что расследование велось неинициативно и сводилось лишь к рассмотрению ходатайств потерпевшего. Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу. В частности, будут допрошены медицинские работники.

В отношении следователей и ряда руководителей назначены служебные и процессуальные проверки. Уголовное дело передадут в производство специализированного отдела Главного следственного управления СК России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с аналогичной жалобой к Бастрыкину обратилась семейная пара из Владимирской области. Их ребёнок умер во владимирской больнице в 2013 году, а расследование его смерти затянулось. Из-за срока давности ответственных за его смерть нельзя привлечь к ответственности. Дело принял центральный аппарат СК РФ: следователи оценят не только действия медиков, но и работу своих коллег, не завершивших расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: Расследование смерти ребёнка во Владимире возобновили по поручению главы СК