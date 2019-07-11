Пермь, , 17:27 — REGNUM

Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте». Об этом 11 июня написал секретарь епархии Андрей Литовка в своём Facebook.

О намерении подать заявление в полицию заявил секретарь Пермского епархиального управления Андрей Литовка на своей странице в Facebook (теперь публикация недоступна). Мужчина возмутился из-за использования христианских мотивов в рекламе «мусульманского блюда». По словам Литовки, в Пермскую епархию поступает множество звонков от «возмущённых людей».

Владелица кафе «Шаурма не за горами» Вероника Бурдина рассказала Ura.ru, что при создании рекламы никто не преследовал цели кого-либо оскорбить. По словам Бурдиной, она сама «является крещённой и уважительно относится ко всем религиям», а на рекламу «божественной шаурмы» её подтолкнули «устоявшиеся шаблоны» из интернета.

Напомним, скандальная реклама была размещена в группе кафе «ВКонтакте» ещё 27 апреля (сейчас пост удалён). На ней изображена девушка, прикрывающая своё оголённое тело шаурмой. Из шаурмы также состоит нимб и крылья «мученицы». Подпись к фото гласила: «Нет смысла быть ПП мученицей, когда есть божественно вкусная #шаурманезагорами, где можно поддаться искушению без греха для фигуры».

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