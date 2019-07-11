Ухань, Китай, , 16:48 — REGNUM

Полиция провинции Ухань в центральной части Китая изъяла 2 кг наркотиков, упакованных в термос, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Термос принадлежит подозреваемому по фамилии Цзян, который умудрился пронеси его на рейс, летевший из провинции Юньнань на юго-западе Китая в город Ухань, в аэропорту которого и был принят полицией.

Полиция сочла термос Цзяна, находившийся в багаже, «тяжеловатым». Их подозрения оправдались, внутри находился порошок кетамина.

Цзян во всём признался, а также сообщил, что ему заплатили 50 тыс. юаней ($7281) за услуги курьера. Расследование продолжается.

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