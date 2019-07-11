Рига, , 16:47 — REGNUM

По данным Государственного центра содержания образования (ГЦСО), который подвёл итоги школьных выпускных экзаменов, школьники в Латвии с каждым годом всё лучше знают иностранные языки и всё хуже — математику, физику и другие точные науки. Об этом сообщает «Голос Балтии».

Средний балл на централизованном экзамене по математике снижается уже пятый год подряд. В 2015 году он достиг пика за десять последних лет — 43,6%, а в 2019 году составляет 32,7%, а 226 школьников его вообще не смогли сдать. Худшие за десять лет показатели по физике (37,5%), химии (62,8%) и биологии (57,1%).

А вот показатели по иностранным языкам выросли. По русскому языку показатель самый высокий за последние десять лет — 74,4% (+4,1% к прошлому году). Также десятилетний рекорд обновили английский (62,7%), французский (69,1%) и немецкий (71,9%).

При этом показатель по латышскому языку за год упал на 2,7% и составил 49,9%.

«Языковые успехи школьников на фоне провалов в знаниях по точным предметам объяснить нетрудно. Обусловлено данное явление желанием большинства молодежи после обучения начать профессиональную карьеру за пределами Латвии. Старшеклассникам не надо объяснять, какова социальная и экономическая ситуация в нашей стране. Они всё сами видят, да и родители подсказывают. И математика с физикой не очень помогут устроиться за границей. А вот английский и немецкий точно не помешают», — комментирует данные социолог Латвийского университета Раймондс Мишинс.