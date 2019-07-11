Симферополь, , 16:41 — REGNUM

За счёт снижения средней стоимости перелётов крымские курорты опередили по популярности города Кипра, Франции, Абхазии, Таиланда и Туниса. Об этом 11 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.

«Средняя стоимость перелётов в Крым и обратно снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом: с 12 446 до 10 844 рублей. Аналитики также фиксируют глубокое снижение цены. Например, стоимость авиабилетов из Санкт-Петербурга в Симферополь и обратно снижена на 37%, из Нижнего Новгорода и обратно — на 42%, из Новосибирска и обратно — на 51%, из Тюмени и обратно — на 71%», — отметили в пресс-службе.

В минкурортов также отметили, что в целом в России популярность внутреннего туризма выросла в три раза по сравнению с 2014 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно аналитике сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Biletix, Крым возглавил список самых популярных внутренних авианаправлений России — 14% от всех внутренних бронирований.

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