Хух-Хото, Китай, , 16:35 — REGNUM

Более 320 пожарных были направлены во Внутреннюю Монголию на севере Китая для борьбы с лесным пожаром, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Лесной пожар разгорелся 11 июля в местечке Абахэ, находящемся под юрисдикцией Цицяньского бюро лесничества на горном хребте Большой Хинган.

Более 200 пожарных было направлено на место и еще 70 готовятся к отправке. Еще 50 пожарных находятся в режиме ожидания в близлежащем аэропорту.

С июня текущего года на участке горного хребта Большой Хинган во Внутренней Монголии и в близлежащих районах были зафиксированы частые грозы с ударами молний, общее число которых перевалило за тысячу.

При всем при этом, осадков выпало немного, а температуры держались высокие, что и спровоцировало множество пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в девственном лесу Внутренней Монголии на севере Китая был потушен