Хух-Хото, Китай, 11 июля 2019, 16:35 — REGNUM
Более 320 пожарных были направлены во Внутреннюю Монголию на севере Китая для борьбы с лесным пожаром, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.
Лесной пожар разгорелся 11 июля в местечке Абахэ, находящемся под юрисдикцией Цицяньского бюро лесничества на горном хребте Большой Хинган.
Более 200 пожарных было направлено на место и еще 70 готовятся к отправке. Еще 50 пожарных находятся в режиме ожидания в близлежащем аэропорту.
С июня текущего года на участке горного хребта Большой Хинган во Внутренней Монголии и в близлежащих районах были зафиксированы частые грозы с ударами молний, общее число которых перевалило за тысячу.
При всем при этом, осадков выпало немного, а температуры держались высокие, что и спровоцировало множество пожаров.
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