Владимир, , 16:35 — REGNUM

Супружеская пара из Владимирской области обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобой на затянувшееся расследование смерти их сына, который умер в 2013 году во владимирской больнице. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

На личном приёме у Бастрыкина они рассказали, что в 2013 году их малолетний сын был госпитализирован в одну из больниц областного центра, но скончался, несмотря на усилия медиков. По словам родителей, расследование затянулось, из-за чего ответственных уже нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Александр Бастрыкин поручил провести полное расследование и установить действия каждого медработника, принимавшего участие в лечении ребёнка. Также правовую оценку дадут действиям следователей, которые занимались этим делом на протяжении нескольких лет. Уголовное дело о гибели ребёнка уже принято к производству в центральном аппарате СК России.