Наньчан, Китай, , 16:29 — REGNUM

Двадцать два человека погибли и еще семь миллионов пострадали от мощный ливней, обрушившихся на провинцию Цзянси на востоке Китая, начиная с июня текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Ливни вынудили более 594 тыс. человек покинуть свои жилища, 469,3 тыс. га зерновых культур было повреждено. Совокупные материальные потери составили 15,9 млрд юаней ($2,3 млрд), сообщили местные власти во время пресс-конференции.

Начиная с 6 июля уровень воды в 29 реках провинции Цзянси превысил опасный уровень из-за непрекращающихся ливней. Власти уже выделили 17 млн юаней на устранение последствий разгула стихии.

Однако, метеорологи предупреждают, что ливни вновь обрушатся на регион уже 12 июня и продлятся как минимум всю следующую неделю.

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