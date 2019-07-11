Пекин, , 16:21 — REGNUM

Министерство водных ресурсов Китая объявило оранжевый уровень опасности в связи с разливом рек, вызванными непрекращающимися ливнями в 10 китайских регионах уровня провинций, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Паводки зафиксированы в среднем и нижнем течении реки Янцзы, в верхнем течении реки Хуанхэ и реки Сицзян в бассейне реки Чжуцзян, сообщили в Департаменте по предупреждению наводнений и засухи при Министерстве водных ресурсов КНР.

Особое опасение вызывает уровень воды в реке Хуанхэ, где зафиксировано два тяжелых наводнения, вызванные мощными ливнями. На ланьчжоуском участке главного русла реки уровень воды достиг критического уровня. Схожая ситуация наблюдается и на реке Янцзы.

Министерство объявило желтый оранжевый уровень погодной опасности в провинциях Цинхай, Ганьсу, Нинся, Гуандун, Цзянси, Хухань, Аньхой и Цзянсу, во Внутренней Монголии, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

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