Москва, , 22:32 — REGNUM

В 2019 году Московская печатная фабрика отмечает 100-летний юбилей с момента основания. В связи с памятной датой на предприятие, являющееся одним из филиалом АО «Госзнак», был организован пресс-тур, в ходе которого журналистов познакомили с процессами производства российских банкнот и изготовления российского паспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На «Госзнаке» печатают не только банкноты, но и паспорта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Листы российского паспорта Дарья Антонова © ИА REGNUM Печать паспорта Дарья Антонова © ИА REGNUM Печать обложки Дарья Антонова © ИА REGNUM Готовые паспорта Дарья Антонова © ИА REGNUM Печать паспорта Дарья Антонова © ИА REGNUM Готовая партия паспортов проходит обязательную проверку Дарья Антонова © ИА REGNUM Дарья Антонова © ИА REGNUM Цех персонализации Дарья Антонова © ИА REGNUM Работница цеха упаковывает паспорта Дарья Антонова © ИА REGNUM Паспорта перед фасовкой Дарья Антонова © ИА REGNUM Готовые паспорта Дарья Антонова © ИА REGNUM

На сегодняшний день в столице работают четыре из восьми филиалов АО «Госзнак»: Московская печатная фабрика, Московский монетный двор, Московская типография Госзнака и Научно-исследовательский институт. Московская печатная фабрика оснащена современным оборудованием и использует в своей работе ведущие технологии, что позволяет ей выпускать широкий спектр защищенной продукции.

Банкноты печатают на хлопковой бумаге Дарья Антонова © ИА REGNUM Цех металлографской печати Дарья Антонова © ИА REGNUM Цех металлографской печати Дарья Антонова © ИА REGNUM Печать тысячарублёвых купюр Дарья Антонова © ИА REGNUM Банкноты Дарья Антонова © ИА REGNUM Вся продукция проходит тщательный контроль Дарья Антонова © ИА REGNUM Работник завода с отпечатанным оборотом банкнот Дарья Антонова © ИА REGNUM 1000 рублёвые банкноты Дарья Антонова © ИА REGNUM Отпечатанные банкноты фасуются по 500 листов Дарья Антонова © ИА REGNUM После чего листы укладываются в специальные контейнеры Дарья Антонова © ИА REGNUM На одном листе печатается 35 банкнот Дарья Антонова © ИА REGNUM Лицевая сторона банкноты Дарья Антонова © ИА REGNUM Печать тысячарублёвых купюр Дарья Антонова © ИА REGNUM Отпечатанные купюры попадают в цех нарезки Дарья Антонова © ИА REGNUM Цех нарезки Дарья Антонова © ИА REGNUM Цех нарезки Дарья Антонова © ИА REGNUM Пересчёт купюр перед фасовкой Дарья Антонова © ИА REGNUM Пересчёт купюр перед фасовкой Дарья Антонова © ИА REGNUM Пересчёт купюр перед фасовкой Дарья Антонова © ИА REGNUM Готовые банкноты Дарья Антонова © ИА REGNUM Готовые банкноты Дарья Антонова © ИА REGNUM Готовые банкноты Дарья Антонова © ИА REGNUM В завершении готовые банкноты формируются в пачки Дарья Антонова © ИА REGNUM В завершении готовые банкноты формируются в пачкиИ уже в таком виде отправляются в банк Дарья Антонова © ИА REGNUM

История Московской печатной фабрики началась с эвакуации Экспедиции заготовления государственных бумаг из Петрограда в 1918 году. Сейчас в число продукции предприятия входят бланки ценных бумаг, документов об образовании и ЗАГС, паспортно-визовая документация, почтовые марки и другое.