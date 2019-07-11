Москва,
11 июля 2019, 22:32 — REGNUM
В 2019 году Московская печатная фабрика отмечает 100-летний юбилей с момента основания. В связи с памятной датой на предприятие, являющееся одним из филиалом АО «Госзнак», был организован пресс-тур, в ходе которого журналистов познакомили с процессами производства российских банкнот и изготовления российского паспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На «Госзнаке» печатают не только банкноты, но и паспорта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Листы российского паспорта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Печать паспорта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Печать обложки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Готовые паспорта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Печать паспорта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Готовая партия паспортов проходит обязательную проверку
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Цех персонализации
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работница цеха упаковывает паспорта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Паспорта перед фасовкой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Готовые паспорта
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На сегодняшний день в столице работают четыре из восьми филиалов АО «Госзнак»: Московская печатная фабрика, Московский монетный двор, Московская типография Госзнака и Научно-исследовательский институт. Московская печатная фабрика оснащена современным оборудованием и использует в своей работе ведущие технологии, что позволяет ей выпускать широкий спектр защищенной продукции.
Банкноты печатают на хлопковой бумаге
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Цех металлографской печати
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Цех металлографской печати
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Печать тысячарублёвых купюр
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банкноты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вся продукция проходит тщательный контроль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работник завода с отпечатанным оборотом банкнот
Дарья Антонова © ИА REGNUM
1000 рублёвые банкноты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Отпечатанные банкноты фасуются по 500 листов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
После чего листы укладываются в специальные контейнеры
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На одном листе печатается 35 банкнот
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лицевая сторона банкноты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Печать тысячарублёвых купюр
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Отпечатанные купюры попадают в цех нарезки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Цех нарезки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Цех нарезки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пересчёт купюр перед фасовкой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пересчёт купюр перед фасовкой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пересчёт купюр перед фасовкой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Готовые банкноты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Готовые банкноты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Готовые банкноты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В завершении готовые банкноты формируются в пачки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В завершении готовые банкноты формируются в пачкиИ уже в таком виде отправляются в банк
Дарья Антонова © ИА REGNUM
История Московской печатной фабрики началась с эвакуации Экспедиции заготовления государственных бумаг из Петрограда в 1918 году. Сейчас в число продукции предприятия входят бланки ценных бумаг, документов об образовании и ЗАГС, паспортно-визовая документация, почтовые марки и другое.