Черкесск, , 15:49 — REGNUM

Ежегодная акция «Стоп, амброзия!» стартовала в столице Карачаево-Черкесии. К уничтожению опасного сорняка, от которого страдает множество жителей и гостей города привлекли самые широкие слои населения. Объявлен конкурс, кто сдаст больше всех стеблей амброзии, собщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе мэрии города Черкесска.

На шести площадках открыты пункты приема сорняка. До 15 июля можно сдать собранные корешки и при этом еще и заработать — за одно вырванное с корнем растение высотой не менее 15 см можно получить вознаграждение — 30 копеек. В первый же день приема сорняка-вредителя было сдано более 10 тыс. растений.

Кроме того, 12 июля в столице Карачаево-Черкесии по распоряжению мэра Руслана Тамбиева пройдет общегородской субботник по уничтожению амброзии. В нем примут участие сотрудники предприятий города, безработные, привлеченные центром занятости населения, школьники.

Читайте также: Амброзия — зло, но в Карачаево-Черкесии на ней можно заработать

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Стоп, амброзия!» проводится в городе Черкесске уже пятый год подряд. По итогам первого года было сдано более 300 тыс. стеблей растения, в прошлом году их количество уже превысило 700 тыс. штук.