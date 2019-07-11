Сибай, Башкирия, , 15:49 — REGNUM

9−10 июля в башкирском Сибае, где с ноября тление руды в карьере сопровождается выбросами соединений серы, побывали эксперты постоянной комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) по экологическим правам. Предварительную оценку ситуации в городе и перспективы работ в карьере обнародовал эксперт Григорий Куксин. Выводы эксперта достаточно противоречивы.

С одной стороны, он констатировал, что ситуация в городе улучшилась, это касается не только подтопления существующих очагов в карьере, но и фиксации превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ в городском воздухе. Сейчас гораздо реже превышаются ПДК по диоксиду серы, часть очагов потушена, вода поднялась и даже видна на дне карьера, а работы, которые ведет сибайский филиал УГОК (Учалинского горно-обогатительного комбината, входит в структуру УГМК — Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes), могут привести к подавлению еще нескольких очагов.

В то же время Куксин признал, что не все очаги будут потушены в ближайшее время.

«Оставшиеся очаги намного выше, чем сейчас получится поднять воду. Они продолжат до какой-то степени дымить. И не со всеми очагами есть понимание, как их потушить. Но это не повод для паники. Это предполагает обязательный мониторинг состояния воздуха и готовность реагировать и предупреждать людей», — отметил эксперт.

Куксин полагает, что ситуация улучшилась, но до окончательного её решения ещё далеко.

«И речь идет в лучшем случае о нескольких месяцах, которые нужны для окончательной ликвидации проблемы», — заключил эксперт и добавил, что Совет будет помогать жителям Сибая и в дальнейшем.

Согласно предварительным итогам обследования, в период пребывания экспертов в Сибае ПДК по диоксиду серы и сероводороду превышался на 0—0,1 ppm от нормы. При нахождении на бортах карьера несколько раз фиксировались небольшие и очень кратковременные (до 5 сек) превышения по сернистому газу.

В настоящее время сохраняются несколько очагов тления: первая группа очагов — на 20 метров выше уровня жидкой глины в чаше карьера. Предполагается, что они будут подавлены в результате продолжения работ по подтоплению.

Вторая группа очагов — на высоте около 40−50 метров от воды, не исключается, что она будет подавлена селевым потоком, который подаётся сверху.

Третья группа очагов — расположенная выше ещё на 20 метров, то есть на 70 метров от воды, «маловероятно подавить селевым потоком (очаги расположены на очень крутой части склона). Для ликвидации этих очагов может потребоваться бурение со стороны горных выработок (более детально группой вопрос пока не изучался)».

Куксин рекомендовал продолжать все работы, ускорить работы по смыву глинистой смеси к очагам, рассмотреть возможность дальнейшего подтопления выработок чаши карьера минимум еще на 20 метров, рассмотреть возможность подачи глинистой смеси к наиболее поднятым над дном карьера северным очагам со стороны горных выработок. Также рекомендовано продолжать мониторинг воздуха, процесс оповещения жителей о любых изменениях, направить видеокамеры для трансляции в интернет на дно карьера.

При этом в УГМК сделали свои выводы после рекомендаций эксперта.

«Превышение ПДК в городе не зафиксировано. Это результат той огромной работы, которая была проведена совместными усилиями предприятия, республики, города… Абсолютное большинство очагов подтоплены, и это даёт тот положительный эффект, который мы наблюдаем. Остались единичные очаги. Они могут быть подавлены тем селевым потоком, который подается в чашу карьера. Работа эффективна, ведется она грамотно. По части очагов нужно продумывать дополнительные меры. Предприятие в настоящее время ищет техническое решение. Повода для панических настроений, что всё повторится, нет», — сообщили ИА REGNUM в холдинге.

Вся эта история, которая изначально была конфликтной и скандальной, должна стать историей совместного решения, которое ищет общество, власть, предприятие. Только объединяя усилия, можно решить проблему, считают в УГМК.

«Сероводород мы не зафиксировали. Угарный газ не зафиксировали. Запах хлора, на который жаловались жители, мы не почувствовали. Если запах хлороводорода и был, то он не связан с тлением на карьере», — резюмировали в компании.

Несмотря на позитивный настрой, который транслируют и эксперты СПЧ, и представитель УГМК, никаких конкретных сроков и путей решения проблемы пока так и не выработано.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, карьер дымит 8 месяцев, уже было названо 7 сроков ликвидации крупного техногенного пожара.

Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

26 марта должен был полностью завершиться процесс мокрой консервации карьера, и ожидалось, что задымление в городе и постоянный запах серы прекратятся.

Ответственность за ситуацию в Сибае несут УГОК и сибайский филиал комбината, постановил Верховный суд Башкирии. Причем, согласно решению суда первой инстанции, решить проблемы в воздухом в Сибае предприятия должны были еще до 28 апреля.

Недавно врио главы Башкирии Радий Хабиров назвал новый срок завершения работ на карьере — по его словам, полностью проблему в Сибае решат 27 июля.

«Ожидаем, что 27 июля по утвержденному Ростехнадзором плану завершится подтопление карьера до точки, которая позволит говорить о тотальном уничтожении любых очагов возгорания», — сказал он.

После работы в Сибае экспертов СПЧ напрашивается очевидный вывод, что к 27 июля завершить ликвидацию очагов тления руды на карьере маловероятно.

Читайте ранее в этом сюжете: Хабиров назвал ещё один срок ликвидации катастрофы в Сибае – 27 июля