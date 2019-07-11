Симферополь, , 15:44 — REGNUM

На модернизацию медучреждений Республики Крым в 2020 году будет потрачено 3,5 млрд рублей. Об этом 11 июля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время встречи с новым министром здравоохранения РК Игорем Чемодановым, сообщает пресс-служба правительства РК.

«Уже готова проектная документация, мы договорились, что в следующем году эту сумму в полном объёме закроем. Есть понимание, из каких источников», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поставил задачу новому министру здравоохранения РК Игорю Чемоданову исключить все возможные бюрократические цепочки в медицинской сфере полуострова.

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