Рим, , 15:40 — REGNUM

Италия не может сама справиться с проблемой нелегальной миграции, нужны усилия всего Европейского Союза, сказал в интервью Corriere della Sera в четверг, 11 июля, премьер-министр Джузеппе Конте.

В частности, по словам Конте, необходимо обеспечить действенность механизма перераспределения мигрантов внутри ЕС.

Лидеры правящих партий, сформировавших новое правительство Италии в 2018 году, обвинили ЕС в нежелании помогать Италии в решении проблем нелегальной миграции, после чего власти страны закрыли доступ в свои порты кораблям — перевозчикам мигрантов.

За год поток нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию по морю, снизился более чем на 90%.

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