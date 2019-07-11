Махачкала, , 15:35 — REGNUM

Руководитель комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибек Гаджиев, обвиняемый в организации преступного сообщества, отправлен под домашний арест. Такое решение принято Советским районным судом города Махачкалы в связи с состоянием его здоровья, пишет 11 июля «Черновик».

Напомним, Алибег Гаджиев, его заместители Абдула Муртазалиев, Ибрагим Ибрагимов и Велибек Ферзуллаев, главный специалист-эксперт одного из отделов комитета Шамиль Багандов, а также участковый Сулакского лесничества Рашид Гаджимурадов были задержаны 6 июня. Им инкриминируют незаконное выделение земельных участков в лесных и природоохранных зонах Дагестана за денежное вознаграждение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Алибек Гаджиев и его подчинённые по решению суда были заключены под стражу на два месяца. Обязанности руководителя комитета по лесному хозяйству Дагестана в настоящее время исполняет начальник отдела организации лесопользования и арендных отношений Салмана Низамудинова.

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