Москва, , 15:31 — REGNUM

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредил российских туристов о лихорадке Денге в Бразилии, сообщается 11 июля на сайте ведомства.

«С начала текущего года на территории Бразилии зарегистрировано свыше 1,1 млн случаев лихорадки Денге», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, наиболее неблагополучная ситуация складывается в штатах Минас-Жерайс, Гояс, Эспириту-Санту и Сан-Паулу. Ведомство просит туристов учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, симптомами лихорадки Денге являются повышенная температура, головные боли, особенно в области глаз, боли в конечностях, слабость, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов, сыпь. Вакцины против лихорадки Денге нет.

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