Сан-Франциско, США, , 15:19 — REGNUM

Студия Double Fine перенесла релиз игры Psychonauts 2 на 2020 год. Соответствующее объявление компания разместила на странице проекта, расположенной на краундфандинговой платформе Fig.

Разработчики написали, что перенос даты релиза игры является малоприятной вещью, но при этом правильной, поскольку это позволит сделать Psychonauts 2 лучшей игрой.

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Напомним, 26 июня в сеть выложили видео, в котором был показан геймплей второй части Psychonauts. Double Fine удалось собрать на Fig для разработки игры $3,3 млн.

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