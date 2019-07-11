Москва, , 15:17 — REGNUM

В России каждая школа разрабатывает свою собственную модульную программу воспитания. Об этом заявил директор Департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Игорь Михеев, сообщили в Минпросвещения РФ.

Каждая школа включит в индивидуальную программу воспитания те модули, которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал.

По словам Михеева, документ должен быть коротким и ясным, содержащим конкретное описание предстоящей работы с детьми.

«Главные направлениях воспитательной политики — это продолжение подготовки вожатых в педвузах по спецмодулю, совершенствование психологической службы, развитие деятельности детских общественных объединений на базе школ и внедрение новых программ воспитания школьников», — перечислил Михеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения РФ открыло онлайн-приёмную о ходе реализации национального проекта «Образование».

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