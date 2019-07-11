Рыбинск, Ярославская область, , 15:12 — REGNUM

27 июля в Рыбинске Ярославской области впервые пройдет командный чемпионат города по спортивному сбору мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Рыбинск

Инициатором чемпионата выступил департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике. Принять участие в состязании планируют семь команд.

По правилам соревнований, в течение полутора часов команды из пяти человек будут на скорость собирать мусор. На финише судейская команда оценит объем мусора, собранный непосредственно самой командой в границах отведенного участка, в соответствии с установленной системой баллов. Так будут определён победитель. После мероприятия собранные отходы вывезет специализированный автотранспорт для отправки на дальнейшую переработку и утилизацию.

Победителям вручат дипломы и призы, участники соревнований получат грамоты и памятные подарки.

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