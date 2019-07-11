Москва, , 15:19 — REGNUM

Фрагмент переписки, в которой заранее обсуждаются детали «несчастного случая» с продюсером Бари Алибасовым, показал в эфире Первого канала телеведущий Дмитрий Шепелев. На экран вывели скриншот диалога помощника продюсера Сергея Моцаря и лечащего врача Алибасова.

Беседа состоялась за месяц до госпитализации продюсера. Моцарь и врач обсуждали предлог для помещения Алибасова в больницу.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень?» — написал Моцарь.

Он добавил, что «офис и кота» берёт на себя. Врач согласился с предложением, отметив, что должен «пострадать» также мозг Алибасова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Алибасов попал в больницу, якобы выпив по ошибке средство для прочистки труб, и находился там около двух недель. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин в одном из интервью проговорился о «спектакле», однако позже заявил, что имел в виду шумиху вокруг инцидента, а не само отравление.

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