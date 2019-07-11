Атырау, Казахстан, , 15:08 — REGNUM

Программист из Атырау, похитивший 12 млн тенге ($31 тыс.) со счета аэропорта, приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник перевел деньги со счета международного аэропорта Атырау на счет своего знакомого. После операции перевода деньги были сняты со счета.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области Казахстана признал программиста виновным в краже в особо крупном размере.

Напомним, сообщение о хищении 12 млн тенге ($31 тыс.) со счета международного аэропорта поступило 26 апреля. Сотрудники транспортной полиции по подозрению в краже задержали 23-летнего инженера-программиста АО «Международный аэропорт Атырау».

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