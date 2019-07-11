Москва, , 14:47 — REGNUM

Законопроект о повышенных налоговых вычетов при рождении детей внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Предлагается повысить налоговый вычет за каждый месяц налогового периода, распространяемого на каждого родителя, супруга (супругой) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок. Размер вычета предлагается поднять максимум до 8 тыс. рублей (сейчас максимальный вычет составляет 6 тыс. рублей). При этом минимальный размер такой льготы составит 2,5 тыс. рублей (при нынешних 1,4 тыс. рублей).

Одновременно предлагается повысить уровень доходов работающих граждан, имеющих детей, с 350 тыс. рублей до 400 тыс. рублей, при превышении которой налоговый вычет не применяется.

Авторы подсчитали, что объем предоставляемых налоговых вычетов нуждающимся семьям с детьми в 2020 году может составить более 30,68 млрд рублей.