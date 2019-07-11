Найроби, , 14:50 — REGNUM

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что текущие усилия по борьбе с терроризмом в регионе Сахель в Западной Африке недостаточны, передает ВВС Africa.

Выступая на саммите ООН по борьбе с терроризмом в Найроби, Гутерриш призвал доноров оказать большую «поддержку военным усилиям, направленным на прекращение экстремизма».

По его словам, в последнее время в Сахеле наблюдается рост насилия со стороны джихадистских и этнических групп.

«Большая пятерка» (G5 Sahel), многонациональная антитеррористическая сила в регионе, в значительной степени недофинансирована и не может противостоять угрозе со стороны групп, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил Гутерриш.

В G5 Sahel входят Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер.

«Я думаю, что нам нужно, с одной стороны, укрепить мандат, с другой стороны, сделать финансирование более предсказуемым, однако, я полагаю, что, вероятно, сил G5 уже недостаточно», — сказал он.

«Я думаю, что нам нужно более подробно изучить региональный контекст. Нам нужно взаимодействовать со странами Западной Африки при более активной поддержке со стороны международного сообщества», — сказал он.

На этой неделе Европейский союз пообещал дополнительно выделить 150 миллионов долларов США силам G5 в Сахеле, но многие другие доноры, однако, не смогли предоставить обещанные средства.