Нур-Султан, , 14:36 — REGNUM

Бывший директор республиканского государственного предприятия «Казгидромет» по Карагандинской области и его заместитель приговорены к десяти годам лишения свободы, сообщает 11 июля агентство «Казинформ» со ссылкой на городской суд Нур-Султана.

Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Напомним, в январе 2019 года сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали директора «Казгидромета» и его заместителя по подозрению в получении взятки.

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