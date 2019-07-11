Дюссельдорф, Германия, , 14:34 — REGNUM

В высшем региональном суде в Дюссельдорфе (Германия) продолжается суд над супружеской парой, обвиняемой в создании биологической бомбы с целью совершения террористического акта в Кёльне. Обвиняемый впервые нарушил молчание и заявил о своих психологических проблемах, передает канал n-tv 11июля.

«Я живу, но я живой мертвец», — заявил 30-летний обвиняемый Сиф Алла Х., гражданин Туниса. Он сказал, что не выносит разлуки со своими детьми.

Адвокат обвиняемого заявил, что его подопечный недееспособен для участия в судебном разбирательстве. Судья возразил: у него не сложилось впечатления, что подсудимый может быть недееспособным.

Алла Х. и его супруга, 43-летняя гражданка Германии Ясмин Х. обвиняются в создании бомбы с использованием мелких поражающих элементов и рицина — ядовитого вещества, добытого из семян клещевины. Это первое в Германии дело о создании самодельной биологической бомбы. Пара с шестью детьми жила в стране на пособие по безработице.

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