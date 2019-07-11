Владикавказ, , 14:28 — REGNUM

Введённый Москвой запрет на прямые авиаперелёты между Россией и Грузией не отразился на ситуации с прохождением пунктов пропуска на российско-грузинской границе. По информации пресс-службе МВД Грузии, КПП «Казбеги — — Верхний Ларс» работает в обычном режиме, скопления автомобилей и очередей нет.

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Это подтвердили и в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии.

«Никакого ажиотажа нет, пункт пропуска функционирует в штатном режиме. Время ожидания легкового автотранспорта составляет примерно 10—15 минут», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

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В Грузии отреагировали на запрет авиасообщения с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне массовых антироссийский протестов, которые захлестнули Грузия после 20 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Туроператорам также было рекомендовано не продавать путёвки в эту страну.

В Кремле заявили, что принимать решения об отмене введённого запрета пока преждевременно, так как на сегодняшний день в этой стране сохраняется опасность граждан РФ.