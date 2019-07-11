Москва, 11 июля 2019, 14:22 — REGNUM
В России за первое полугодие 2019 года Росздравнадзором оштрафовано 161 медицинское учреждение на 1,272 млн рублей за отсутствие информации о бесплатной помощи (в 2018 году — 300 медорганизаций), сообщили в Росздравнадзоре.
Отмечается, что отсутствие информации для пациентов о порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи является грубым нарушением законодательства.
Информация должна размещаться на стендах в медучреждениях и на официальных сайтах организаций.
Данный вопрос находится на особом контроле в Минздраве России.
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Как сообщало ИА REGNUM, жителей России во всех случаях, когда с них незаконно взимается плата за медицинские услуги или нарушаются сроки их предоставления, обращаться к страховым поверенным.
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