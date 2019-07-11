Москва, , 14:22 — REGNUM

В России за первое полугодие 2019 года Росздравнадзором оштрафовано 161 медицинское учреждение на 1,272 млн рублей за отсутствие информации о бесплатной помощи (в 2018 году — 300 медорганизаций), сообщили в Росздравнадзоре.

Отмечается, что отсутствие информации для пациентов о порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи является грубым нарушением законодательства.

Информация должна размещаться на стендах в медучреждениях и на официальных сайтах организаций.

Данный вопрос находится на особом контроле в Минздраве России.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителей России во всех случаях, когда с них незаконно взимается плата за медицинские услуги или нарушаются сроки их предоставления, обращаться к страховым поверенным.

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