Алма-Ата, Казахстан, , 14:21 — REGNUM

Начальник железнодорожной станции «Алма-Ата-1» в Казахстане подозревается в получении взятки в размере 370 тыс. тенге ($963 млн). Об этом сообщили в алма-атинском департаменте агентства Казахстана по противодействию коррупции.

По версии следствия, начальник станции получил деньги через посредника от предпринимателя за беспрепятственный осмотр и возврат арендованных контейнеров. Подозреваемый полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Кокчетавский городской суд признал бывшего начальника станции «Кокчетав» виновным в получении взятки и приговорил его к штрафу в размере 18,7 млн тенге ($48,7 тыс.).

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