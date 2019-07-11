Сеул, , 14:19 — REGNUM

В корейской автокомпании Hyundai Motor назначен ответственный за дизайн машин будущего. Об этом 11 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Главой Группы инновационного дизайна станет популярный автомобильный дизайнер Су Юхо. Он получил статус вице-президента автокомпании.

В автомобильной отрасли дизайнер работает более 20 лет. За это время нынешний вице-президент успел побывать на должностях директора по дизайну экстерьера в GM и шеф-дизайнера по экстерьеру Opel. Кроме того, он руководил проектами по модернизации дизайна BMW моделей X5, X6, 3-й и 8-й серий.

В последние четыре года Су Юхо занимался с электрическими спорткарами марки NIO. Этот продукты называют не иначе как «китайская Tesla». В 2015 году Су был назначен старшим директором по наружному дизайну электрокаров NIO, а в прошлом 2018 году он возглавил Шанхайскую студию дизайна марки.

Сообщается, что Су Юхо официально займет свою должность уже в июле 2019 года.

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