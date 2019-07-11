Рига, , 14:12 — REGNUM

Самое стремительное уменьшение численности населения среди стран Европейского Союза в 2018 году было зафиксировано в Латвии, сообщает новостной портал mixnews.lvсо ссылкой на данные Eurostat.

Всего на 1 января 2019 года в Евросоюзе проживало 513,5 млн человек. Этот показатель на 1,1 млн человек больше, чем на момент 1 января 2018 года, когда в ЕС проживало 512,4 млн. человека.

За прошедший 2018 году в 10 странах Евросоюза население сократилось, а в 18 — увеличилось. На первом месте по показатель прироста населения оказалась Мальта (+36,8 на тысячу жителей), на втором — Люксембург (19,6), на третьем — Ирландия (15,2). Среди стран, где наблюдалось уменьшение населения, на первом месте — Латвия (-7,5), Болгария и Хорватия (-7,1), Румыния (— 6,6) и Литва (-5,3).

Германия остаётся страной с наибольшим населением, в ней проживают 83 млн человека, что равняется 16,2% всего населения Евросоюза. На втором месте — Франция с населения 67 млн человек или 13,1% всего населения ЕС. За ними следует Великобритания с показателями 66,6 млн человек или 13%, Испания — 46,9 млн или 9,1% и Польша — 38 млн человек или 7,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент официально в Латвии проживают 1 913 900 человек, однако, по прогнозу ООН, этот показатель уменьшится на 28% и уже в 2050 году составит 1,479 млн человек, а в 2100 году — 1,114 миллиона.

Напомним, главные причины уменьшения численности латвийского населения — низкая рождаемость и массовая миграция экономически активных жителей — потенциальных родителей, вызванная сложной социально-экономической ситуацией в стране. В год Латвия теряет по 20−25 тысяч человек, и поток людей, покинувших страну в поисках достойной жизни, не снижается. Естественный прирост населения остается негативным начиная с 1991 года

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