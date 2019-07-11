Солнечногорск, Московская область, , 14:08 — REGNUM

Екатерина Мокина из Тюменского государственного университета точно знает, что работа с детьми — это ее призвание. В этом году девушка завоевала серебряную медаль олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Педагогическое образование (основное)» и прошла отбор на молодежный форум «Территория смыслов». И теперь она с удовольствием рассказывает о своем пути к профессиональным достижениям.

Екатерина Мокина Пресс-служба олимпиады «Я – профессионал»

Екатерина, почему вы решили попробовать свои силы в олимпиаде «Я — профессионал»?

Я мечтала стать учителем начальных классов с самого детства, поэтому вопрос о выборе профессии не стоял. После школы я поступила в Институт психологии и педагогики ТюмГУ, где и узнала от своей преподавательницы об олимпиаде «Я — профессионал». Начала активно готовиться и получила огромную поддержку от преподавателей. За несколько месяцев мы изучили новые для меня темы, новые методы обучения детей, о которых мои однокурсники еще толком не знали. Я познакомилась со многими педагогами Тюменской области, узнала об их подходах к работе и профессии. Мы до сих пор общаемся. Так что даже подготовка к олимпиаде дает очень многое.

Вы впервые участвовали в таком масштабном конкурсе?

Вовсе нет! Я была победителем олимпиады и в прошлом году, а в новом сезоне улучшила свой результат, получив «серебро». Кроме того, я бронзовый призер V Национального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Преподавание в младших классах». В прошлом году я стала бронзовым, а в этом году серебряным призером Дельфийских игр в номинации «Искусство воспитания». И это все происходило параллельно! На самом деле, я увлечена своей деятельностью и готова посвящать ей много времени и сил. И мне приятно, что приложенные усилия приводят к таким высоким результатам.

Помимо профессиональных конкурсов, я занимаюсь и научными исследованиями. Совсем недавно летала с нашими преподавателями на международную конференцию в Финляндию. Мой научный вектор — интеграция духовно-нравственного развития и использование робототехники в образовательном процессе в начальной школе.

Ваш список достижений действительно впечатляет! Теперь к нему добавится участие в «Территории смыслов». Чем вас заинтересовал форум?

Вы знаете, у меня была возможность принять участие в «Территории смыслов» еще в прошлом году, но тогда всё время уходило на работу с детьми. С 7 класса каждое лето я была вожатой у младших дошкольников. Это, в основном, дети 6−7 лет. Позже я занимала должность педагога дополнительного образования, руководила сменами в лагере. Вот так и проходили мои летние месяцы практически каждый год.

А в этот раз я решила всё-таки поучаствовать в форуме: все знакомые, кто здесь уже был, отзывались о «Территории смыслов» в превосходной степени! Теперь я и сама разделяю это мнение. Очень нравится всё: и площадка на озере Сенеж, и образовательная программа. Здесь есть общие мероприятия, но можно пойти по собственной траектории — выбирать интересные и полезные занятия для себя.

Например, в карьерном лектории «Я — профессионал» была очень динамичная и живая игра на развитие soft skills «Курс на Марс». У всех участников игры был эмоциональный подъем, и я со своим азартом обежала все площадки (ред — тематические стойки в рамках игры) как можно скорее.

Но я поехала на форум не только за лекциями и активностями. У меня есть идея своего образовательного блога, а на «Территории смыслов» как раз рассказывают о развитии собственных проектов. Мой блог будет посвящен тому, как родителям общаться со своими детьми, пока те учатся в младшей школе, как правильно помогать им с уроками. Пока я работала репетитором, мамы говорили, что у них не хватает компетенции, нервной системы для работы с ребенком-школьником, так что тема проекта очень востребованная. Я хочу объяснить, что делать с детьми домашнее задание можно, но нужен правильный подход. Это всё не так страшно, как представляется.