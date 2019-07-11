Вашингтон, , 15:04 — REGNUM

Создатель No Man’s Sky Шон Мюррей рассказал о том, как геймеры помогают сделать его игру лучше. По словам разработчика, игроки всегда точно могут определить недостатки проекта, но в большинстве случаев не знают, как их исправить, сообщил портал PCGamesN 10 июля.

Мюррей отметил, что игроки легко определяют слабые стороны любого проекта. Но при этом большинство из них не представляет, как исправить тот или иной аспект геймплея, который их не устроил.

Шон Мюррей, создатель No Man's Sky «Они говорят: «О, мне не нравится система инвентаря в твоей игре». И начинают предлагать сумасшедшие вещи и ждут, что ты добавишь их в игру, чтобы решить проблему. Как правило, это не очень помогает».

Тем не менее, Мюррей считает, что обратная связь помогает сделать игру лучше. Разработчик предпочитает собирать множество мнений игроков и «расшифровывать» их, чтобы придумать необходимые изменения.

Ранее создатель No Man’s Sky Шон Мюррей рассказал, что интернет-мем с его участием помог разработчику во время конференции GDC 2019. Однажды Мюррей случайно запер дверь в отеле и смог подтвердить свою личность только при помощи анимации, опубликованной на Reddit.

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