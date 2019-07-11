Улан-Батор, , 13:57 — REGNUM

В Монголии 11 июля состоялось официальное открытие Национального праздника «Наадам», который в этом году посвящается 2228-летию основания Монгольской государственности, 813-летию образования Великой монгольской империи, 98-летию Народной революции.

Утром, по традиции перед открытием Наадама-2019 девять государственных белых бунчуков перенесены в сопровождении почётного караула из Госрезиденции на центральный стадион.

После этого президент Монголии Халтмаагийн Баттулга выступил с поздравительной речью и открыл национальный праздник.

«После Наадама наступает исторический ответственный момент, когда народ Монголии будет увеличивать достижения и исправлять ошибки Конституции. В связи с этим объявляю всему народу о важности участия каждого гражданина в референдуме о внесении изменении и дополнений в Конституцию Монголии», — отметил глава страны.

Церемония открытия национального праздника в этом году состоялась из трёх частей: прошлого, настоящего и будущего времен монгольской нации. В исторической части показывали истории Чингисхана и Великой монгольской империи, первого и последнего хана независимой Монголии с конца XVII века Богдо гэгэна.

Поскольку в этом году Монголия будет отмечать 80 летный юбилей битвы у реки Халхин-Гол и 60-летний юбилей освоения целины, на церемонии открытия показали, как Монголия и Советский Союз победили при Халхин-Голе, а затем страна при поддержке СССР начала кампанию по освоению целины. Зрители увидели, как артисты изображают знак качества, похожий на знак качества СССР, прозвучал фрагмент знаменитой сюиты Георгия Свиридова «Время, вперёд!».

В церемонии участвовали более 2000 артистов, затраты составили 2,9 млрд тугриков (примерно 70 млн рублей).

Отметим, монголы ежегодно празднуют национальный праздник Наадам во второй декаде июля. Наадам начинается 10 июля, с празднования Дня национального флага, и завершается праздником наездников. В этом году монголы на каникулы Наадама будут отдыхать с 11 по 15 июля.