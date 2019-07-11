Махачкала, , 13:54 — REGNUM

В Доме Дружбы в Махачкале глава Дагестана Владимир Васильев встретился с призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также победителями и призерами заключительного этапа Всероссийского научного форума молодых исследователей «Шаг в будущее», Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», финалистом Всероссийского конкурса «Живая классика».

Выступившая на встрече вице-премьер Правительства Республики Дагестан — министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова отметила, что год от года число дагестанских школьников-победителей олимпиад всероссийского уровня растет.

Для сравнения министр привела последние данные: за прошлые 6 лет республика получила двух победителей, а за последние два года их число увеличилось до шести. О позитивных тенденциях можно судить и по количеству школьников, представлявших Дагестан на заключительном этапе и получивших проходные баллы.

Так, на Всероссийской олимпиаде школьников от республики было 28 участников, половина из которых получила проходные баллы. На Всероссийском форуме «Шаг в будущее» победителями стали 4 дагестанца, восемь были отмечены призовыми местами. Акцентируя внимание на конкурсе «Живая классика» Омарова отметила, что последние два года дагестанские участники показывают лучшие результаты.

«Суперфиналист конкурса стал победителем среди более чем 7 тысяч школьников», — констатировала вице-премьер Республики Дагестан.

Также, по ее словам, в проекте «Россия — страна возможностей» в прошлом году участвовало 2 тысяч представителей от Дагестана, в этом году — 11 тысяч, 15 из которых стали победителями.