Калуга, , 13:50 — REGNUM

Гражданин Таджикистана, проживающего в городе Ермолине, попал под уголовное преследование в Калужской области. Как сообщила 11 июля корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Анастасия Худякова, в отношении 32-летнего мужчина следственные органы возбудили уголовное дело по п. «б» ч.3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

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Преступление было совершено 10 июля. Следствие полагает, что подозреваемый, действуя в интересах фирмы, передал должностному лицу другой коммерческой организации в качестве подкупа 15 тысяч рублей. За эту сумму мужчина рассчитывал получить доступ к работе на предприятии двум иностранным гражданам, не имеющим разрешения трудовую деятельность на территории Калужской области.

«Решить этот вопрос и нарушить миграционное законодательство иностранцу не удалось, так как передача денег происходила под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Калужской области», — уточнила представитель следственного ведомства.

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В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по выявленному факту. Подозреваемый задержан на 48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года калужский предприниматель пытался подкупить офицера полиции, чтобы избежать проверки в отношении своего бизнеса. Теперь ему придётся отвечать перед законом за дачу взятки.